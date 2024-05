SkyKick è una piattaforma di gestione del cloud che aiuta i fornitori di servizi IT a creare attività cloud di maggior successo. I nostri prodotti e la nostra piattaforma SaaS sono progettati per rendere semplice ed efficiente l'automazione dei flussi di lavoro IT nel cloud. Cloud Manager: automatizza, gestisci e proteggi il tuo help desk cloud Un unico pannello per una gestione sicura ed efficiente dei clienti su Microsoft 365 e applicazioni cloud cross-SaaS. L'automazione dell'help desk aiuta gli MSP a semplificare l'amministrazione del cloud per un'erogazione dei servizi più rapida, semplice e coerente. Mettiti in prima linea con l'automazione per servizi che generano entrate come Microsoft Teams e valutazioni e soluzioni di sicurezza. Inoltre, trasforma facilmente flussi di lavoro complessi in automazione per uso generalista in un'applicazione intuitiva, il tutto supportato da robusti livelli di sicurezza, controlli basati sui ruoli e reporting. Backup nel cloud: proteggi Microsoft 365 e aumenta le entrate ricorrenti Proteggi i dati dei clienti, mitiga gli impatti degli attacchi informatici, migliora la fidelizzazione e aumenta le entrate ricorrenti con la soluzione di backup di Office 365 leader di mercato. Inclusa la copertura completa del tenant di Microsoft 365 tra cui Exchange Online, SharePoint for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams e Office 365 Groups. Con spazio di archiviazione e conservazione illimitati, ricerca rapida e ripristino con un clic, configurazione e gestione semplici e opzioni flessibili di acquisto e distribuzione: SkyKick Cloud Backup è il tuo motore per l'accelerazione del business. Suite di migrazione: migrazioni a Microsoft 365 più prevedibili e senza stress Scala il tuo business nel cloud con l'automazione per migrazioni semplificate che soddisfano i clienti, riducono i rischi e fanno risparmiare tempo. I partner IT hanno valutato SkyKick al primo posto tra i fornitori di migrazione a Office 365 nelle categorie ritenute più importanti, tra cui redditività dei partner, riduzione del rischio, facilità d'uso e qualità complessiva dei dati.

Sito web: skykick.com

