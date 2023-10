BackupLABS

Esegui il backup e proteggi i dati delle tue app SaaS cloud. I fornitori di app cloud NON offrono una solida soluzione di backup per i dati conservati nei loro sistemi. Conosciuto come il “modello di responsabilità condivisa”, lascia che i tuoi dati siano a rischio considerevole. Le minacce comuni includono cancellazioni accidentali, minacce interne, virus e ransomware.

