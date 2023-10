BVDash è un software di gestione dei progetti basato su cloud progettato per vari settori verticali. La soluzione offre una dashboard che può essere utilizzata dai team di progetto per accedere a vari sistemi e strumenti. Le funzionalità principali includono la gestione dei problemi, il controllo dei costi, la pianificazione dei progetti, i dashboard, la gestione dei programmi, la gestione dei rischi, l'ambito, la gestione dei documenti, i fogli presenze e altro ancora. Questa soluzione è ottima per gestire progetti da piccoli a mega

Sito web: bvdash.com

