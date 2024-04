Robust Intelligence consente alle aziende di proteggere la trasformazione dell'intelligenza artificiale con una soluzione automatizzata per proteggersi dalle minacce alla sicurezza. La piattaforma di Robust Intelligence include un motore per rilevare e valutare le vulnerabilità del modello, oltre a consigliare e applicare i guardrail necessari per mitigare le minacce alle applicazioni IA in produzione. Ciò consente alle aziende di soddisfare gli standard di sicurezza e protezione dell’IA con un’unica integrazione, lavorando automaticamente in background per proteggere le applicazioni dallo sviluppo alla produzione. Robust Intelligence è supportata da Sequoia Capital e Tiger Global e gode della fiducia di aziende leader tra cui ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per sbloccare la missione dell'IA aziendale.

Sito web: robustintelligence.com

