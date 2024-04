WhyLabs consente ai team di sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale con precisione e controllo. Dalle aziende Fortune 100 alle startup AI-first, i team hanno adottato gli strumenti di WhyLabs per monitorare ed eseguire la gestione in tempo reale di applicazioni ML e IA generativa. Con WhyLabs, i team riducono le operazioni manuali di oltre l'80% e riducono di 20 volte i tempi di risoluzione degli incidenti IA. WhyLabs AI Control Platform valuta i dati in tempo reale dai prompt degli utenti, dal contesto RAG, dalle risposte LLM e dai metadati delle applicazioni per far emergere potenziali minacce. Con rilevatori di minacce a bassa latenza ottimizzati per essere eseguiti direttamente negli ambienti di inferenza, WhyLabs massimizza la sicurezza senza i problemi associati in termini di costi, prestazioni o privacy dei dati.

Sito web: whylabs.ai

