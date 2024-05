BDRCloud è un software di backup e ripristino sul cloud completo ed economico per proteggere i dati su applicazioni SaaS (Microsoft 365, Google Workspace), server (Windows, Linux), applicazioni e DB (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server) e Endpoint (Windows, Mac). * Servizi di backup diretti al cloud: BDRCloud consente il trasferimento diretto dei dati al cloud. Puoi proteggere perfettamente i tuoi dati con le soluzioni di backup diretto su cloud di BDRCloud per server, endpoint, Microsoft 365, Google Workspace e applicazioni/database. * Ripristino di emergenza nel cloud: garantisci la continuità aziendale con il ripristino di emergenza nel cloud di BDRCloud, fornendo una solida rete di sicurezza per i dati critici dei tuoi clienti in tempi di crisi. BDRCloud garantisce un ripristino sicuro ed efficiente, riducendo al minimo i tempi di inattività e preservando la continuità aziendale. * Approccio senza infrastruttura: BDRCloud elimina la necessità di infrastrutture locali e le sfide associate al mantenimento di server di backup fisici e sistemi di storage. L'approccio senza infrastruttura garantisce che le aziende e gli MSP possano concentrarsi sulla fornitura di servizi eccezionali ai propri clienti senza essere gravati dai vincoli delle tradizionali configurazioni di backup. * Onboarding rapido del client: avvia i tuoi servizi di backup in modo rapido e semplice come MSP con la soluzione direct-to-cloud di BDRCloud. Semplifica il processo di onboarding per un avvio rapido, garantendo un'esperienza fluida e diretta nella fornitura di servizi di backup ai tuoi clienti.

