Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per CrashPlan su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

CrashPlan offre tranquillità attraverso il backup dei dati degli endpoint sicuro, scalabile e diretto. Aiutiamo le organizzazioni a riprendersi da qualsiasi scenario peggiore, che si tratti di un disastro, di un semplice errore umano, di un laptop rubato, di un ransomware o di una calamità non ancora scoperta. Continuiamo a innovare man mano che il panorama del lavoro si evolve, il che rende CrashPlan fondamentale per la sicurezza dei dati delle organizzazioni. Ciò che inizia come backup e ripristino degli endpoint diventa una soluzione per il ripristino di ransomware, violazioni, migrazioni e blocchi legali. CrashPlan protegge più di 50.000 organizzazioni di livello mondiale, inclusi i più grandi marchi globali. Pur esistendo come prodotto da più di un decennio, nel 2022, CrashPlan si è separato dalla nostra precedente società madre per concentrarsi esclusivamente su backup e ripristino. La società ha sede a Minneapolis, Minnesota.

Sito web: crashplan.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a CrashPlan. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.