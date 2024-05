Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SyncBackPro su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Archiware si concentra su soluzioni business-to-business innovative, efficienti e complete. I prodotti Archiware comprendono i moduli della piattaforma software P5. La piattaforma software P5 include quattro moduli combinabili: archivio, backup e sincronizzazione. Questi consentono agli utenti di sincronizzare, eseguire il backup e archiviare i dati in ambienti eterogenei: * Sincronizzazione P5: replica i dati per garantire un'elevata disponibilità. * Backup P5: backup dei dati del server su disco e nastro. * Archivio P5: sposta o migra i dati offline su disco, nastro o cloud. * P5 Data Mover: un'estensione del modulo P5 Archive per spostare e copiare facilmente i dati su disco, nastro e cloud. ARCHIWARE è un'azienda privata con oltre 20 anni di esperienza nel software di gestione dei dati per il backup, la sincronizzazione e l'archiviazione. Il software di Archiware è rivolto principalmente alle piccole e medie imprese e al settore dei media e dell’intrattenimento.

Sito web: archiware.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a SyncBackPro. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.