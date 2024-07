Unwrap.ai è una piattaforma di analisi dei feedback basata sull'intelligenza artificiale che aiuta le aziende a comprendere le esigenze dei clienti e a creare prodotti a cui i clienti tengono veramente. Trasformando il feedback dei clienti in informazioni fruibili, Unwrap.ai consente ai team di prodotto di potenziare i propri prodotti e migliorare la soddisfazione del cliente. Una delle caratteristiche principali di Unwrap.ai è la sua capacità di raccogliere feedback da fonti pubbliche e private, eliminando la necessità di sforzi manuali e fogli di calcolo. La sua tecnologia AI identifica automaticamente informazioni e modelli chiave all'interno del feedback, consentendo ai team di prodotto di acquisire una comprensione più profonda delle preferenze e delle priorità dei propri clienti. Questa comprensione può quindi essere applicata per migliorare la roadmap del prodotto e dare effettivamente priorità allo sviluppo delle funzionalità. Unwrap.ai offre anche una funzionalità di messaggistica che consente alle aziende di annunciare miglioramenti del prodotto direttamente ai propri clienti tramite e-mail in blocco, dimostrando che il loro feedback è stato ascoltato e preso in considerazione. La piattaforma fornisce una dashboard intuitiva e avvisi personalizzabili per garantire che il prodotto i team rimangono informati sulle anomalie e sulle soglie nei loro dati di feedback. Inoltre, Unwrap.ai offre un'API che consente alle aziende di sfruttare la propria tecnologia NLP in modi personalizzati per soddisfare le loro esigenze specifiche. Con Unwrap.ai, le aziende possono risparmiare tempo e risorse semplificando il processo di analisi del feedback e massimizzando le proprie risorse ingegneristiche. La piattaforma è supportata da investitori di livello mondiale ed è progettata per aiutare le aziende a comprendere veramente le esigenze dei propri clienti, consentendo loro di creare prodotti straordinari.

Sito web: unwrap.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Unwrap.ai. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.