LOU - Powered by Evosus - è un software aziendale cloud per attività di vendita al dettaglio, assistenza sul campo e gestione di magazzini/inventario. Questo potente software aziendale ERP all-in-one aiuta le aziende a risparmiare tempo eliminando carta, fogli di calcolo o più app. Il team Evosus ha aiutato oltre 500 aziende a razionalizzarsi e a crescere in 20 anni. Abbiamo sfruttato questi 20 anni di best practice per creare software aziendale che sia al 100% cloud e al 100% fantastico. LOU spazia dalla vendita al dettaglio al servizio, dall'inventario all'ottimizzazione del percorso, dalla pianificazione ai report e ai dati finanziari che si integrano con QuickBooks Online.

Sito web: evosus.com

