OnCloudERP è un ERP moderno basato sul cloud per tutte le piccole e medie imprese a livello globale che sono alla ricerca di soluzioni aziendali potenti, affidabili, scalabili e tuttavia convenienti per operare e gestire in modo efficiente le proprie attività. La nostra missione è fornire soluzioni ERP semplici, intellettuali e potenti. OnCloudERP è basato sulla tecnologia Cloud Pencils è stata fondata come società di prodotti ERP SaaS il 1° gennaio 2015 sotto la società madre, Nlogix Solutions, una consociata interamente controllata di Naraiuran Controls India Private Limited (www.naraiuran.com). CPPL è stato costruito sulla base di oltre 20 anni di esperienza in materia di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) in vari settori a partire dal 1994.

Sito web: onclouderp.com

