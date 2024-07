Knowmax è una soluzione completa di gestione della conoscenza basata sull'intelligenza artificiale, creata da esperti CX per aiutarti a offrire un'esperienza cliente di prim'ordine attraverso i punti di contatto. Collaboriamo con aziende Fortune 500 consentendo loro di soddisfare i clienti attraverso la gestione strategica della conoscenza. I nostri moduli KM, ovvero articoli e domande frequenti della knowledge base, guide pratiche visive e alberi decisionali cognitivi, sono creati appositamente per rendere le conoscenze contestuali e fruibili prontamente disponibili ai tuoi campioni di supporto e ai clienti con il minimo sforzo. Con le nostre funzionalità di creazione di contenuti fai-da-te senza codice, non hai bisogno di alcuna competenza tecnica per creare contenuti. Le nostre integrazioni native con il CRM e la tecnologia contact center consentono agli utenti di accedere alle informazioni rilevanti proprio dove si trovano senza cambiare schermo. Nati da un contact center, comprendiamo gli innumerevoli ostacoli che le aziende focalizzate sul cliente devono affrontare e crediamo che la conoscenza giusta al momento giusto faccia la differenza nel dare forma alle esperienze dei clienti. La nostra piattaforma KM di nuova generazione è costruita con questa consapevolezza per consentirti di superare le aspettative in continua evoluzione dei tuoi clienti facendo sì che le tue conoscenze funzionino per te.

Sito web: km.knowmax.ai

