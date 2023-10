IKEA ( eye-KEE-ə, svedese: [ɪˈkêːa]) è un gruppo multinazionale svedese con sede nei Paesi Bassi che progetta e vende mobili pronti da montare, elettrodomestici da cucina e accessori per la casa, oltre ad altri beni utili e occasionalmente servizi per la casa. Fondata in Svezia nel 1943 dal diciassettenne Ingvar Kamprad, IKEA è il più grande rivenditore di mobili al mondo dal 2008. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, a gennaio 2018, Kamprad era l'ottava persona più ricca del mondo, con una stima di patrimonio netto di 58,7 miliardi di dollari. Il nome dell'azienda è un acronimo composto dalle iniziali del fondatore (Ingvar Kamprad), e da quelle di Elmtaryd, l'azienda agricola di famiglia dove è nato, e del vicino villaggio Agunnaryd (sua città natale nello Småland, nel sud della Svezia). i suoi design modernisti per vari tipi di elettrodomestici e mobili e il suo lavoro di interior design sono spesso associati a una semplicità eco-compatibile. Inoltre, l'azienda è nota per la sua attenzione al controllo dei costi, ai dettagli operativi e al continuo sviluppo dei prodotti che hanno consentito a IKEA di abbassare i prezzi in media del 2-3%. L'azienda è una società privata di proprietà di Inter IKEA Systems B.V., registrata nei Paesi Bassi e controllata dai figli del suo fondatore Ingvar Kamprad. Il gruppo IKEA ha una struttura societaria complessa, che secondo i membri del Parlamento europeo è stata progettata per evitare oltre 1 miliardo di euro di pagamenti fiscali nel periodo 2009-2014. È controllata da diverse fondazioni con sede nei Paesi Bassi e nel Liechtenstein. A giugno 2019, ci sono 433 negozi IKEA che operano in 52 paesi e nell'anno fiscale 2018 sono stati venduti prodotti IKEA per un valore di 38,8 miliardi di euro (44,6 miliardi di dollari). Il sito web di IKEA contiene circa 12.000 prodotti e ci sono stati oltre 2,1 miliardi di visitatori sui siti web di IKEA nell'anno compreso tra settembre 2015 e agosto 2016. L'azienda è responsabile di circa l'1% del consumo mondiale di legno di prodotti commerciali, rendendola uno dei maggiori utenti di legno nel settore della vendita al dettaglio. La maggior parte dei negozi IKEA sono di proprietà di INGKA, una holding controllata dalla Stichting INGKA Foundation, una delle 40 fondazioni più ricche del mondo. INGKA ha ricevuto il 90% delle entrate di IKEA nel 2018.

Sito web: ikea.com

