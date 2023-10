Acquista online le migliori collezioni Fendi per donna, uomo e bambino: look delle sfilate, borse, accessori, gioielli e molto altro. Fatto in Italia. Fendi è una casa di moda italiana di lusso che produce pellicce, prêt-à-porter, pelletteria, scarpe, profumi, occhiali, orologi e accessori. Fondata a Roma nel 1925, Fendi è nota per le sue pellicce, accessori in pelliccia e pelletteria. Dal 2001 Fendi fa parte della divisione “Fashion & Leather Goods” del gruppo francese LVMH. La sua sede è a Roma, nel Palazzo della Civiltà Italiana.

Sito web: fendi.com

