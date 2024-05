Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Ganttic su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Ganttic è uno strumento di pianificazione delle risorse e di gestione del portfolio di progetti, che fornisce agli utenti una panoramica delle loro attività, progetti e risorse. Ottieni informazioni approfondite, efficienza e controllo del processo di pianificazione. La piattaforma è ideale per pianificare più progetti, poiché consente di programmare contemporaneamente persone, attrezzature, strumenti e strutture. L'interfaccia drag and drop aiuta a riallocare rapidamente le risorse e i report misurano le prestazioni, garantendo una maggiore efficienza. Tieni traccia dei progressi del progetto con diagrammi di Gantt visivi e condivisibili, mantenendo l'intero team aggiornato. Effettua aggiornamenti istantaneamente e da qualsiasi luogo sulla piattaforma basata su cloud. Ganttic è una soluzione flessibile per utenti di ogni settore. Implementa la tua metodologia di pianificazione e guarda i piani diventare realtà. Con sede in Estonia, serviamo clienti da ogni angolo del mondo negli ultimi 10 anni. Inizia una prova gratuita oggi e scopri tu stesso perché.

Sito web: ganttic.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Ganttic. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.