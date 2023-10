B&H Photo Video (noto anche come B&H Photo e B&H e B&H Foto & Electronics Corporation) è un rivenditore americano di apparecchiature fotografiche e video fondato nel 1973, con sede a Manhattan, New York City. B&H conduce affari attraverso vendite al consumo e-commerce online, vendite business to business e il suo unico punto vendita. I clienti interagiscono con B&H tramite i suoi siti Web, il negozio al dettaglio, le vendite telefoniche e il servizio clienti, la posta elettronica e i canali di chat. B&H sta per Blimie & Herman, i fondatori del negozio, anche se "Il direttore del negozio Eli Daskal ha detto che gli è sempre stato detto che il nome B&H deriva da 'Baruch Hashem'."

Sito web: bhphotovideo.com

