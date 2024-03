MarketDial è leader nei test A/B offline per la vendita al dettaglio fisica. Le aziende utilizzano il software di MarketDial per progettare e analizzare qualsiasi esperimento in negozio. I test personalizzati di MarketDial consentono a qualsiasi professionista della vendita al dettaglio di rispondere a domande cruciali sulla propria attività. Ad esempio: come funzionerà questo nuovo prodotto nel mio sito? La mia promozione genererà vendite incrementali? Se aumento il prezzo di articoli selezionati, allontanerò i miei clienti? Il nostro investimento nella nuova segnaletica del sito ha attirato nuovi affari? Il nostro nuovo programma di formazione per i dipendenti ha portato a un aumento delle vendite o del CSAT? MarketDial è una soluzione software diversa dalle altre. È progettato per consentire a chiunque di creare, implementare e analizzare facilmente un accurato test in negozio.

Sito web: marketdial.com

