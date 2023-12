Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Yandex.Messenger est une plateforme qui permet aux employés de communiquer entre eux. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages instantanés, passer des appels et créer des discussions de groupe. Yandex Messenger est une messagerie d'entreprise sécurisée dans une interface familière. Nous avons combiné les fonctions importantes des messageries instantanées et ajouté les capacités nécessaires au travail d'entreprise - par exemple, inviter des équipes ou des services à une discussion de groupe. Il est plus facile de travailler sur des projets lorsque les contacts de tous les collègues sont rassemblés au même endroit et que les discussions avec la famille et les amis ne détournent pas l'attention des tâches.

Site Web : yandex.com

