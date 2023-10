Yandex.Eda est un service qui vous permet de commander de la nourriture dans vos cafés et restaurants locaux préférés. Commandez de la nourriture dans les restaurants et les magasins de Moscou - avec une livraison rapide à partir de 30 minutes. Nous sélectionnons soigneusement les restaurants pour vous offrir un service décent et une cuisine délicieuse à Moscou. Vous pouvez passer commande dans l'application mobile ou sur le site Internet. Payez - en espèces ou par carte de crédit.

Site Web : eda.yandex.ru

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Яндекс Еда. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.