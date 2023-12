Яндекс Вебмастер

Statistiques des requêtes de recherche Nous suivons les requêtes pour lesquelles le site est affiché dans les recherches. Le service vous permet de surveiller l'évolution des impressions, du nombre de clics, du CTR des extraits et d'autres indicateurs. Qualité du site Nous vous montrerons comment améliorer votre site. Comparez-le avec les ressources de vos concurrents et obtenez des conseils pour rendre votre site plus utile et plus attrayant. Vérification de l'affichage sur les appareils mobiles Nous vérifierons si votre site s'affiche correctement sur les smartphones et les tablettes - par exemple s'il contient des éléments qui posent problème aux navigateurs mobiles. Diagnostic technique Nous vous informerons des erreurs du site et vous donnerons des recommandations sur la façon de les éliminer. Le webmaster vérifie automatiquement le site à l'aide de plus de 30 paramètres. Vérification des violations des règles des moteurs de recherche Nous vous informerons de toutes les violations constatées sur le site. Les informations sont collectées dans une section spéciale. Après avoir résolu tous les problèmes, vous pouvez le signaler à Yandex en utilisant le bouton « J'ai tout réparé ». Travailler avec les avis de sites Nous vous informerons des nouveaux avis sur le site afin que vous puissiez y répondre rapidement. Vos commentaires seront marqués comme officiels. Pages turbo pour les boutiques en ligne Nous créerons une version Turbo de votre boutique, qui se chargera plus rapidement à partir des appareils mobiles. Cela contribuera à réduire les rebonds et à augmenter les conversions. Recommandations intégrées, paiement pratique, remplissage automatique des formulaires. Pages turbo pour les sites de contenu Nous créerons une version allégée du site qui se chargera plus rapidement sur les appareils mobiles. Cela contribuera à réduire les rebonds, à augmenter la portée et les bénéfices de votre site. Explorer les pages du site Les robots de recherche apprécient la qualité et l’originalité du contenu. Nous allons vous montrer comment informer rapidement notre robot des nouvelles pages du site en explorant le compteur Metrica ou le fichier Sitemap. Affichage visuel de l'indexation Rassemblons tous les principaux indicateurs d'indexation dans une seule interface : cela facilite le suivi du processus de collecte de données et la détermination des causes des problèmes d'indexation. Gestion de la structure du site Nous vous aiderons à regrouper de petites sections du site et à créer des sections virtuelles communes pour les pages de différentes sections. Par exemple, une telle section pourrait collecter des informations sur toutes les pages contenant le mot « table » dans l'adresse.

