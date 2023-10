Яндекс Здоровье

Yandex.Health est une application mobile qui vous permet d'obtenir des réponses rapides à vos questions liées à la santé, où que vous soyez – dans votre propre chambre, en dehors de la ville ou en voyage d'affaires loin de chez vous. Yandex.Health est un site Web et une application mobile pour iOS et Android où vous pouvez consulter des médecins en ligne. Consultez un médecin praticien via Internet - par chat ou par appel vidéo. Le médecin écoutera les plaintes, répondra aux questions et donnera des conseils. Pas d'inscription et pas de file d'attente. Consultation en ligne avec un thérapeute, pédiatre, gynécologue, dermatologue, vénéréologue, vétérinaire et autres spécialistes.

Site Web : health.yandex.ru

