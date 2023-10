Spaces est un réseau social populaire pour les téléphones mobiles. L'histoire de space.ru et spcs.me a commencé en 2006. Les anciens se souviennent des premiers sites WAP où vous pouviez télécharger des jeux, des programmes et de la musique sur votre téléphone, et Spaces.ru occupait une place de choix parmi eux, grâce à la variété d'opportunités offertes à ses utilisateurs - zone de partage, musique, rencontres, en ligne jeux, communautés, blogs, forum de discussion et, surtout, une communication intéressante sur Spaces.im !

Site Web : spaces.im

