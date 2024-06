Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Fondée en 2007, VoIP.ms a été créée par un groupe de professionnels de l'informatique et des affaires qui pensaient qu'il existait une meilleure façon d'offrir des services de téléphonie Internet aux entreprises qui, comme elles, souhaitaient des solutions de communication de haut niveau. Étant strictement Bring-Your-Own-Device, VoIP.ms supprime les limitations et la prise en main coûteuse qui accompagnent certains fournisseurs de téléphonie. Cela permet à VoIP.ms de se concentrer de manière illimitée sur le maintien d'un service largement accessible et riche en fonctionnalités. En plus de la meilleure plateforme de téléphonie cloud en libre-service du marché, VoIP.ms est l'un des rares fournisseurs à proposer ses services sans contrat d'engagement et aux meilleurs prix, le tout avec un haut niveau de service et de qualité.

Site Web : voip.ms

