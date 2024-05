Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Timesheets.com est une solution conviviale et abordable de suivi du temps des employés pour les entreprises qui souhaitent économiser sur les coûts salariaux ou augmenter la facturation. Les employés peuvent suivre leur temps avec notre site mobile ou les administrateurs peuvent restreindre l'endroit où les employés pointent à certains emplacements de bureau. Notre système conforme à la DCAA dispose d'une piste d'audit complète et d'une architecture d'autorisations garantissant la sécurité et la responsabilité. Les rapports peuvent être exportés vers un certain nombre de plateformes logicielles de paie et de comptabilité, notamment QuickBooks.

Site Web : timesheets.com

