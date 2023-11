Logiciel d'entreprise d'aménagement paysager - Gérer les clients (CRM), créer des devis, générer des factures, envoyer des factures par courrier électronique, suivre l'équipement, planifier des travaux, gérer les dépenses, suivre les paiements, suivre les applications de produits chimiques, gérer les employés, facturation, mesurer la taille des lots à l'aide d'images satellite, déneigement, Déneigement, pointage, feuilles de temps, pointage d'arrivée/de départ et plus encore... Et c'est gratuit !

Site Web : yardbook.com

