Circula est une plateforme de dépenses pour tous les paiements effectués par les employés : frais de déplacement, cartes de crédit et avantages sociaux. Notre mission est de simplifier l'administration des finances et de la paie, tout en garantissant la conformité grâce à des automatisations intelligentes, afin que les employés puissent faire de leur mieux. Avec Circula, vous ✔️ Économisez jusqu'à 80 % de temps en comptabilité et devenez un partenaire commercial productif au sein de votre organisation ✔️ Réduisez les risques de conformité et garantissez des processus sécurisés et à l'épreuve des audits * Les cartes sont émises par Transact Payments Malta Limited conformément à la licence de Visa Europe Limited . Transact Payments Malta Limited est dûment autorisée et réglementée par l'Autorité des services financiers de Malte en tant qu'institution financière en vertu de la loi sur les institutions financières de 1994. Numéro d'enregistrement C 91879.

Site Web : circula.com

