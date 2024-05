ExpenseOnDemand transforme la façon dont les équipes financières et de paie gèrent leurs processus de gestion des dépenses. Nous proposons une solution de bout en bout qui utilise l'IA et la technologie intelligente pour capturer les reçus et les factures, jusqu'à s'intégrer de manière transparente dans Xero, Tally, QuickBooks et Sage, ce qui vous simplifie la vie au maximum. Notre technologie unique aide les entreprises à automatiser les processus, à repérer les reçus en double et à authentifier facilement les réclamations, ce qui leur permet d'économiser des milliers, voire des millions, chaque année. La plate-forme propose plus de 120 fonctionnalités avancées parmi lesquelles choisir, et vous ne payez que pour celles auxquelles vous êtes abonné. Les plus notables pour nos utilisateurs sont : 1. Vous pouvez créer votre propre hiérarchie d'approbation, y compris des approbateurs à plusieurs niveaux dans la plateforme, avec des limites de dépenses. 2. Utilisez notre fonctionnalité Google Mileage et économisez 27,8 % sur les miles réclamés manuellement. 3. Nos « intégrations comptables » vous permettent d'intégrer divers logiciels de comptabilité en quelques minutes, cela inclut l'envoi de reçus et l'utilisation des catégories de suivi. 4. Notre fonctionnalité « Piste d'audit » peut vous montrer l'historique complet d'une dépense lorsque vous en avez besoin - du flux de travail, de la réception à l'historique des approbations. 5. Vous pouvez saisir différents taux d'imposition dans un reçu, permettant aux responsables financiers de séparer facilement les dépenses selon leurs taux d'imposition pertinents. 6. Vous pouvez personnaliser les catégories de dépenses propres à votre entreprise. Vous pouvez créer votre propre rapport d'exportation personnalisé adapté à votre organisation.

Site Web : expenseondemand.com

