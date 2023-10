SwissSalary EasyRapport

Enregistrement du temps et des activités sur le Web L'interaction optimisée entre la saisie des temps et la comptabilité des salaires minimise le travail administratif et maintient le flux de travail à un niveau élevé. Données à jour - Les données collectées sont soumises quotidiennement à la comptabilité des salaires. Cela signifie que, par exemple, le taux d'absence actuel peut être déterminé. Saisie de données flexible - Trois masques de saisie sont disponibles : intervalles mensuels, hebdomadaires ou quotidiens. De cette façon, les employés peuvent saisir efficacement les données. Mises à jour automatiques - Notre service de développement s'occupe du service cloud, des sauvegardes et des mises à jour régulières. Cela signifie que vous serez toujours à jour. Informations sur les employés - Tous les employés peuvent consulter à tout moment leurs jours fériés et leurs heures supplémentaires. Les rappels à la comptabilité des salaires sont ainsi réduits au minimum.

Site Web : swisssalary.ch

