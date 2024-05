Collaboration instantanée, audio et vidéo lors de réunions. Aussi simple que d'ouvrir un lien pour rejoindre une réunion sur un navigateur Web, des appareils mobiles et des ordinateurs de bureau. Vous n'avez plus besoin de déranger vos contacts avec l'installation de plugins. Envoyez-leur simplement un lien. Appel audio et vidéoconférence, transfert de fichiers et partage d'écran. Service sécurisé tout-en-un. Toutes vos données sont cryptées et nous vous garantissons une très haute qualité audio et vidéo, un partage d'écran et un transfert de fichiers illimité.

Site Web : sylaps.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Sylaps. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.