ezTalks est spécialisé dans la fourniture de solutions fiables de conférence Web et de vidéoconférence. Il propose des logiciels cloud et sur site dotés de fonctionnalités puissantes telles que le chat vidéo/audio HD, la messagerie instantanée, le partage d'écran, l'enregistrement et le tableau blanc, etc. Il propose également des appareils de visioconférence de haute qualité qui sont intégrés au logiciel et offrent une solution simple et ultime. expérience de rencontre. ezTalks vise à rendre vos réunions plus faciles et plus collaboratives.

Site Web : eztalks.com

