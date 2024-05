Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

RemoteMeeting est une solution de visioconférence simple et efficace. Utilisez votre navigateur pour démarrer et rejoindre des vidéoconférences. Pas besoin d’application dédiée, le tout depuis votre navigateur. Présentez votre bureau, partagez des documents et marquez-les de manière interactive. Créez un procès-verbal de réunion automatisé et enregistrez-le pour un examen ultérieur. RemoteMeeting peut détecter automatiquement le locuteur et l'épingler sur l'écran principal pour une expérience plus immersive.

Site Web : remotemeeting.com

