TelebuJoin est une plateforme de réunion cloud en ligne qui vous aide à vous connecter, discuter et établir des relations depuis n'importe où, en déplacement. Rejoindre vous offre la possibilité d'organiser des vidéoconférences, d'héberger des webinaires et de diffuser des événements. Caractéristiques de la vidéoconférence Cliquez pour rejoindre Aucun téléchargement requis pour l'hôte ou les participants. Cliquez simplement sur le lien pour rejoindre. Webinaires interactifs Connectez-vous avec une grande foule à l'aide de webinaires et interagissez avec les participants. Partage d'écran Collaborez sur de nouvelles idées grâce aux options de partage d'écran simples. Chat en équipe Parlez instantanément à vos équipes. Activez le partage de fichiers et l'archivage des participants mobiles réactifs lors de l'appel tout en étant en déplacement. Contrôles d'appel avancés Enregistrez les appels, verrouillez les salles, mettez les membres en sourdine, téléchargez les transcriptions de discussion et plus de fonctionnalités pour les webinaires Hand Raise Interagissez avec les participants au webinaire à l'aide de la fonction Hand Raise.

Site Web : join.telebu.com

