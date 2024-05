StartMeeting® propose des services de conférence audio et vidéo illimités pour l’espace d’entreprise. Parce que nous sommes un opérateur et un réseau de conférence, nous sommes en mesure de révolutionner le marché avec des tarifs véritablement transformateurs. Nous proposons un forfait tarifaire leader du secteur de 12,95 $/mois/hôte pour les petites et moyennes entreprises, et nous proposons également un forfait vraiment révolutionnaire de 6 000 $/mois pour les grandes entreprises clientes. Le forfait de 6 000 $/mois permet aux entreprises de toute taille de disposer d'un nombre illimité d'hôtes, le tout pour un tarif mensuel forfaitaire. Avec les tarifs par hôte et par hôte illimité, vous bénéficierez d'un outil de collaboration facile à utiliser qui vous offrira, à vous et à vos équipes, des conférences audio et vidéo de qualité HD et un partage d'écran illimités. Chaque compte comprend également : • Conférences audio et vidéo HD jusqu'à 1 000 participants • Partage d'écran et dessin • Enregistrement et lecture de réunions • 10 Go de stockage • Musique d'attente et messages d'accueil personnalisés • Mur de réunion personnalisé • Numéros d'appel dans le pays pour 65 pays… et ce n'est pas fini. Avec StartMeeting®, vous avez accès à l'une des plus grandes entreprises de conférence. Depuis 2001, notre réseau a diffusé plus de deux milliards de conférences téléphoniques à travers le monde, ce qui fait de nous le deuxième plus grand réseau de conférence au monde. Cette taille et cette évolutivité nous permettent de proposer les tarifs que nous proposons et également ce qui nous a aidé à créer une application aussi rationalisée et de niveau entreprise. Pour plus d’informations, visitez www.startmeeting.com ou appelez le (844) 800-4000.

Site Web : startmeeting.com

