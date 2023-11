Workstorm est la plateforme de collaboration d'entreprise qui offre aux équipes l'efficacité dont elles ont besoin pour effectuer plus de travail en moins de temps. Construite par des professionnels pour des professionnels, la plateforme de collaboration entièrement intégrée et personnalisable de l'entreprise allie efficacité du flux de travail et sécurité des données. La plateforme combine toutes les formes de communication, notamment : la messagerie, le courrier électronique, la vidéoconférence, le calendrier, le partage d'écran et le partage de fichiers, pour n'en citer que quelques-unes.

Site Web : workstorm.com

