Breakroom est la prochaine évolution en matière de collaboration et d'engagement numériques : un environnement 3D entièrement personnalisable conçu pour tous vos besoins virtuels. Le nouveau monde du travail n’est pas l’enfer de la vidéoconférence 2D dans lequel vous êtes coincé. C’est une expérience numérique immersive qui favorise la connexion, la collaboration et la communication. À distance ne signifie pas nécessairement être retiré : créez un monde auquel les gens veulent faire partie. La plate-forme Metaverse de pointe de Breakroom regorge de fonctionnalités puissantes qui rendent l'impossible possible. Il vous permet de créer et de personnaliser instantanément votre propre monde virtuel de marque, adapté à tous les types d'engagement du public. Des espaces de travail numériques, conférences et salles de classe virtuelles aux festivals de films, lancements de livres et événements sociaux, Breakroom vous offre la flexibilité nécessaire pour tout faire. Vous pouvez même créer une boutique de commerce électronique liée au marché intégré en quelques minutes, où vous avez accès à des milliers d'actifs 3D, ou vous pouvez monétiser les vôtres. L'environnement 3D entièrement personnalisable de Breakroom offre un potentiel créatif infini pour créer votre monde exactement tel que vous le voyez. De plus, notre SDK Unity vous offre des possibilités illimitées de personnalisation, facilitant le téléchargement de régions personnalisées, de contenu, de jeux ou de tout autre actif 3D conçu par votre équipe. SOLUTIONS EXPÉRIENCES IMMERSIVES Des festivals de films et défilés de mode aux lancements de livres et événements de réseautage, tout est possible avec Breakroom. Engagez les gens dans le domaine numérique avec une expérience de marque immersive qui inspire l'interaction avec le public. Vous disposez d’une toile vierge pour créer ce que vous voulez – le monde virtuel est à vous. DIGITAL HQ Réinventez le travail à distance avec un lieu de travail virtuel entièrement personnalisable. Les fonctionnalités comprennent des salles de réunion, des bureaux, des auditoriums et des espaces sociaux où les employés peuvent se connecter et socialiser ensemble. Avec le partage d'écran et de webcam, des tableaux blancs et des outils de messagerie, votre QG numérique sera une plaque tournante de l'activité collaborative. ÉVÉNEMENTS VIRTUELS Une plateforme d'événements virtuels qui vous permet de vous connecter avec le public d'une toute nouvelle manière. Comblez le fossé entre les événements physiques et en ligne avec une solution d'événements virtuels 3D pour les conférences, les événements de réseautage, les expositions et bien plus encore, créant une expérience numérique unique et immersive pour impliquer votre public. CLASSE VIRTUELLE Donnez vie à l'apprentissage à distance avec la classe virtuelle immersive et personnalisable de Breakroom. Une salle de classe 3D où les apprenants peuvent collaborer et s'engager en temps réel, quel que soit leur emplacement. Créez une expérience d'apprentissage véritablement interactive avec des outils de collaboration et d'évaluation intégrés pour maintenir la motivation et l'engagement des apprenants.

Site Web : breakroom.net

