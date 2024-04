Virbela crée des mondes virtuels attrayants pour le travail, l'apprentissage et les événements à distance. Fondée en 2012 par une équipe de psychologues comportementaux, la mission de Virbela est d'aider les organisations et les personnes à prospérer dans un avenir où l'on est à distance. Avec des espaces 3D immersifs profondément sociaux et collaboratifs, Virbela donne vie aux expériences professionnelles et en personne en ligne, tout en permettant aux équipes distantes d'être plus connectées et productives. Virbela appartient à eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI). Pour visiter nos bureaux virtuels, nos salles de classe, nos espaces événementiels et bien plus encore, visitez Virbela.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Catégories :

Site Web : virbela.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Virbela. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.