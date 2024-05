Mitel MiCollab est une plate-forme de collaboration d'entreprise qui alimente les communications de manière sécurisée et rapide, à tout moment et où que vous soyez. AVANTAGES CLÉS - Tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit – une application unique pour la voix, la vidéo, la messagerie, la présence, les conférences, la mobilité et la collaboration en équipe - Plusieurs appareils, une expérience unique – une expérience de communication cohérente sur tous vos appareils - Productivité accrue de l'entreprise – avec un service, passez moins de temps à essayer de vous connecter et plus de temps à vous consacrer à des communications productives - Exploitez la puissance des équipes - Suivez les projets, restez en contact avec vos collègues et stimulez le partage de connaissances et d'idées entre les silos de l'entreprise - Déploiements simples : codes QR de déploiement pour simplifier le processus CARACTÉRISTIQUES - Communications unifiées et collaboration d'équipe - Disponible pour PC, Mac, Web et appareils mobiles - Conception axée sur le mobile - Appels vocaux et vidéo en temps réel - Audioconférence avec partage Web - Numéro unique - Sonnerie simultanée / Jumelage mobile - Espaces de travail collaboratifs - Discussion individuelle et de groupe - Annotation de fichiers - Softphone WebRTC - Intégration d'Outlook® et du calendrier - Partage de fichiers et d'écran - Plusieurs couches de sécurité - Prise en charge multi-régions/langues

Site Web : mitel.com

