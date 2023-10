Logiciel d'hébergement et de partage de fichiers temporaires et cryptés. Le service Upload de Disroot est un logiciel d'hébergement de fichiers, alimenté par Lufi. Il stocke temporairement les fichiers afin que vous puissiez les partager avec d'autres personnes à l'aide d'un lien. Pour protéger la confidentialité, tous les fichiers sont cryptés dans le navigateur lui-même. Cela signifie que vos fichiers ne quittent jamais votre ordinateur sans cryptage. Les administrateurs ne pourront pas voir le contenu de votre fichier, pas plus que votre administrateur réseau ou votre FAI. Les administrateurs ne peuvent voir que le nom du fichier, sa taille et son type MIME (de quel type de fichier il s'agit : vidéo, texte, etc.).

Site Web : upload.disroot.org

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Disroot Upload. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.