Revamp CRM

RevampCRM est un CRM destiné aux petites entreprises et aux détaillants. Nous automatisons vos tâches répétitives afin que vous puissiez vous concentrer sur la croissance de votre entreprise. Segmentez dynamiquement vos prospects, envoyez des campagnes par e-mail et définissez des flux de travail d'automatisation continue. Vous pouvez tout automatiser, des rappels et e-mails de suivi à la création de tâches, à l'évaluation des prospects et bien d'autres encore.

Site Web : revampcrm.com

