Le logiciel Salesdash CRM aide les entreprises de logistique (courtiers de fret, 3PL) à développer de nouvelles relations avec les expéditeurs. Salesdash aide les équipes commerciales en logistique à rationaliser leur processus de vente pour augmenter les ventes et les revenus. Conçu pour les courtiers de fret, par un ancien responsable des ventes de courtiers de fret. Le produit est le mieux adapté à ceux qui adoptent une approche de vente consultative, disposent d'une liste de contacts plus large, doivent éviter les suivis manqués, s'efforcent d'être soucieux des détails, peuvent avoir un cycle de transaction plus long nécessitant plusieurs points de contact et maintenir une sensibilisation cohérente. rester devant les clients. La gestion des tâches, la gestion des contacts, la gestion du pipeline et les rapports personnalisés sont les composants essentiels de Salesdash. La mise en œuvre pour personnaliser les champs, ajouter des membres de votre équipe et importer des prospects à partir d'une feuille de calcul peut être effectuée en quelques minutes. Interagissez avec vos prospects et prospects grâce aux intégrations de Gmail et Outlook pour la messagerie et le calendrier. Envoyez des e-mails à vos contacts depuis Salesdash, créez des modèles d'e-mails, suivez les ouvertures et envoyez des séquences automatisées. Accédez facilement aux sites Web de l'entreprise, aux pages LinkedIn de l'entreprise et aux pages LinkedIn personnelles pour ceux qui effectuent des recherches avant la sensibilisation. Salesdash évite les suivis manqués grâce à notre système de gestion des tâches qui conserve les tâches du jour et les tâches en retard devant vous. Salesdash suggère également des tâches pour les leads pour lesquels vous avez oublié de définir un suivi et le système les classe en fonction d'indicateurs pour les leads qui peuvent être plus avancés dans votre processus de vente. Les commentaires sur Salesdash indiquent que le CRM est un CRM plus mince et plus convivial que celui d'autres fournisseurs, adapté aux courtiers de fret.

Site Web : salesdashcrm.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Salesdash CRM. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.