Upnify CRM est un système de vente conçu par des vendeurs professionnels. Grâce aux outils et rapports automatisés d'Upnify, vous pourrez accélérer votre vitesse de réponse et renforcer vos modèles de suivi, en contrôlant les activités des responsables commerciaux telles que : les suivis, les appels, les visites. , vidéoconférences, devis, emails, WhatsApp, sms, etc. Prenez le contrôle de votre processus de vente et vendez plus avec Unify CRM.

Site Web : upnify.com

