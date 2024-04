SmartReach.io est un logiciel de diffusion par e-mail conçu pour permettre aux utilisateurs de planifier et d'envoyer automatiquement des e-mails et des suivis personnalisés à partir de leur boîte aux lettres et d'augmenter leurs taux de réponse. SmartReach.io synchronise les données de vos prospects de votre CRM avec vos campagnes avec des automatisations de flux de travail et vous donne également la possibilité d'ajouter des prospects à partir de la recherche Linkedin via l'extension ProspectDaddy. En dehors de cela, il peut également synchroniser automatiquement toutes les activités de courrier électronique de vos prospects avec vos CRM grâce à l'automatisation du flux de travail. Cela réduit ainsi les efforts manuels déployés par votre équipe commerciale et augmente sa bande passante pour conclure davantage de transactions. Fonctionnalités uniques de SmartReach.io - Boîte de réception d'équipe partagée pour accroître la collaboration en équipe, la catégorisation des prospects et non-prospects et le rapport sur les sentiments des réponses - Sensibilisation multicanal via des canaux tels que Linkedin, Email, WhatsApp, SMS et appels - Intégration directe avec l'extension Chrome ProspectDaddy pour obtenir des prospects informations par e-mail depuis Linkedin - Intégrations natives avec des CRM comme Hubspot, Pipedrive, Zoho et Salesforce et automatisation des flux de travail pour ajouter des prospects directement aux campagnes smartreach.io. - Intégrez-vous à d'autres CRM via Zapier. - Automatisez les suivis jusqu'à la réponse et un algorithme d'envoi avancé de type humain. - Optimisez la délivrabilité de vos e-mails dans la boîte de réception grâce aux validations d'e-mails gratuites intégrées, au démarrage progressif des e-mails et aux rapports de configuration de la délivrabilité des e-mails. - Hyper-personnalisez vos e-mails avec des conditions programmables sur vos e-mails - Fonctionnalités d'équipe avancées qui vous aident à collaborer avec votre équipe. - Fonctionnalités d'agence qui permettent une commutation transparente entre différents clients. - Suivez toutes les activités de courrier électronique, obtenez des analyses détaillées et des rapports téléchargeables. - Synchronisez l'activité de messagerie avec votre CRM avec des automatisations de flux de travail.

Site Web : smartreach.io

