PersistIQ est une plateforme d'engagement commercial qui automatise la prospection, la diffusion par e-mail, les appels, les tâches et la vente sociale. Des milliers d'équipes commerciales utilisent PersistIQ pour rechercher les e-mails de prospects, envoyer des e-mails de sensibilisation personnalisés, automatiser les suivis et réserver davantage de réunions. La plateforme de sensibilisation commerciale de PersistIQ comprend : * Séquences de sensibilisation multicanal : e-mail, appel, sensibilisation Linkedin et tâches * Prospection : recherchez des e-mails vérifiés pour créer vos listes de prospects * Numéroteur d'appel : appelez des prospects dans PersistIQ, utilisez des numéros de téléphone locaux et enregistrez l'appel. enregistrements * Déclencheurs d'automatisation : déclenchez des campagnes de sensibilisation en fonction des ouvertures d'e-mails, des réponses et des données CRM * Extension Gmail : modèles d'e-mails, notifications, campagnes et profils de prospects dans Gmail * Analytics : tests A/B, analyse des sentiments de réponse et reporting * Équipe Collaboration : modèles partagés, rapports d'équipe et gestion des utilisateurs * Intégrations : Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce et Zapier Cas d'utilisation : * Ventes sortantes : recherchez les e-mails des prospects et automatisez les campagnes sortantes personnalisées à grande échelle * Ventes entrantes : automatisez les suivis avec des prospects entrants pour conclure davantage de transactions * Recrutement : contactez les candidats potentiels

