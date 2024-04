Overloop est une plateforme d'engagement commercial multicanal. Dépassez votre quota de ventes avec des campagnes ultra-personnalisées, mêlant emails froids, automatisation LinkedIn et appels téléphoniques. Gérez l’intégralité de votre pipeline de ventes, suivez vos performances et, au final, concluez plus de transactions ! Création de listes et gestion des contacts : - Recherche d'e-mails - Extension Chrome - Importation depuis LinkedIn - Importation CSV - Champs personnalisés - Gestion des contacts sortants : - Campagnes multicanaux - E-mails froids - Automatisation de LinkedIn - Appels téléphoniques - Modèles et variables - Fils de discussion par e-mail - E-mail Suivi de la productivité commerciale : - Offres et pipelines - Flux de travail - Gestion des tâches - Boîte de réception des conversations - Collaboration - Intégrations et synchronisation

