Bixpand.com est la plateforme d'accélération des ventes pour les PME qui connaît la croissance la plus rapide. Il est conçu pour être facile à utiliser, prêt pour les appareils mobiles et est tout compris pour les petites et moyennes entreprises. Bixpand.com est un CRM 100% gratuit avec des contacts illimités ainsi que les meilleurs outils d'automatisation du marketing CRM. Pour les campagnes par e-mail, il existe plus de 60 modèles d'e-mails prédéfinis, disponibles gratuitement, pour tous types de produits et services. Le suivi des campagnes par e-mail et texte et le marketing par e-mail automatisé aident à créer les meilleures campagnes de marketing par e-mail et de marketing par texte pour les entreprises. Bixpand.com est intégré à d'autres sociétés de marketing par e-mail pour la livraison et l'automatisation des e-mails. Bixpand.com trouve des prospects sur le Web, rassemble les prospects issus des campagnes marketing, propose une boîte à outils moderne permettant à l'équipe commerciale de convertir les prospects en clients, d'améliorer la productivité de vos équipes commerciales, d'automatiser et de suivre les campagnes marketing, de donner des informations, d'améliorer la réputation en ligne de votre entreprise et de responsabiliser. entreprises à réaliser plus de ventes. Bixpand.com dispose de la boîte à outils de vente pour le marketing entrant et le marketing sortant >> Appels professionnels, notes, gestionnaire de tâches, e-mails, SMS, assistant événements/réunions, documents de vente, gestion du pipeline de transactions, chat en direct, commentaires des clients, chronologie des activités, intégrations et plus encore pour gagner plus d'offres.

Site Web : bixpand.ai

