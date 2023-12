Rolldog CRM

Rolldog est une solution de gestion de la relation client (CRM), réunissant tous les avantages du Sales Enablement. Rolldog aide les entreprises à gérer leurs relations clients, tout en suivant et en notant de manière proactive les pistes et les opportunités pour les aider à augmenter leurs revenus et à stimuler l'efficacité des ventes et du marketing. Rolldog propose également une suite de solutions liées au CRM, notamment un module de gestion des leads et des opportunités conçu pour aider les entreprises qui utilisent déjà un CRM à améliorer considérablement la façon dont elles qualifient, gèrent, notent et clôturent les opportunités - tout cela peut être configuré spécifiquement pour chaque client. les entreprises et leurs besoins. C’est la capacité de Rolldog à aider à qualifier et à gérer les opportunités, du « prospect à la clôture », qui nous distingue vraiment.

Site Web : rolldog.com

