Redstor est l'un des principaux fournisseurs de services de sauvegarde et de récupération de données basés sur le cloud, sur site et hybrides. Sa mission est de rendre la gestion des données plus simple, plus facile et plus agréable, en fournissant un accès instantané à toutes les données, où qu'elles soient stockées, à partir d'un seul contrôle. centre. Il aide des milliers d'entreprises dans le monde (utilisées par la défense et les gouvernements) à protéger l'un de leurs actifs les plus précieux : leurs données. Il aide les entreprises à se conformer au RGPD – est conforme aux normes les plus élevées (certifiées ISO27001 et 9001) pour garantir l’intégrité et la sécurité des données. Les petites entreprises ont besoin d’une solution de sauvegarde et de restauration abordable, sécurisée, robuste et facile à gérer : * 50 % ne pourraient supporter aucune perte de données. * Environ 80 % des personnes interrogées subissent un arrêt s'ils ne peuvent pas accéder à leurs données. Multi-tenantes et conçues pour le cloud, les solutions de sauvegarde et de restauration MSP de Redstor vous permettent de satisfaire de manière rentable les attentes de chaque utilisateur en matière d'accès instantané aux données, fichiers et systèmes d'exploitation dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin - localement et dans le cloud.

Site Web : redstor.com

