Veeam, leader mondial de la protection des données et de la récupération des ransomwares, a pour mission de permettre à chaque organisation non seulement de se remettre d'une panne ou d'une perte de données, mais aussi de rebondir. Avec Veeam, les organisations atteignent une résilience radicale grâce à la sécurité des données, à la récupération des données et à la liberté des données pour leur cloud hybride. La Veeam Data Platform offre une solution unique pour les environnements cloud, virtuels, physiques, SaaS et Kubernetes qui donne aux responsables informatiques et responsables de la sécurité la certitude que leurs applications et données sont protégées et toujours disponibles. Basée à Seattle, Washington, et avec des bureaux dans plus de 30 pays, Veeam protège plus de 450 000 clients dans le monde, dont 73 % des Global 2000, qui font confiance à Veeam pour poursuivre leurs activités.

Site Web : veeam.com

