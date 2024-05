Opti9 est l'un des principaux fournisseurs de solutions de cloud hybride avec des bureaux à Garden City, New York, Omaha, NE, Overland Park, KS et St. Louis, MO, ainsi qu'un réseau mondial de centres de données. Nous sommes un partenaire conseil avancé AWS et Veeam Platinum VCSP, spécialisé dans les services cloud, le développement et la modernisation d'applications, la sauvegarde et la reprise après sinistre, ainsi que la sécurité et la conformité gérées. Nos solutions sont conçues pour accélérer la transformation numérique avec un minimum de perturbations de l'activité afin que vous puissiez profiter plus rapidement de tous les avantages du cloud. En mettant l'accent sur l'entreprise, Opti9 allie expérience, innovation et nouvelles solutions pour mettre en œuvre son approche « bonne charge de travail, bon cloud, bon moment ».

