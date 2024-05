Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

RAIDLOG.com est une solution de gestion de projet qui aide les entreprises à suivre et à gérer les risques, les actions, les problèmes et les décisions liés à leurs projets et portefeuilles. Contrairement à d'autres outils de gestion de projet axés sur la planification, RAIDLOG.com est spécialement conçu pour aider les 16 millions de chefs de projet dans le monde à exécuter avec succès leurs projets en s'attaquant aux causes profondes de leur échec.

Site Web : raidlog.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à RAIDLOG. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.